Casalpusterlengo (Lodi), furgone tampona scuolabus: 4 studenti feriti

Incidente stradale a Casalpusterlengo (Lodi), dove un furgone con piattaforma elevatrice ha tamponato uno scuolabus.

Quattro studenti sono rimasti feriti in modo lieve. A bordo del pullman, oltre all'autista, c'erano 14 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 12 anni e due professori. Dopo lo scontro, hanno avuto bisogno di cure ospedaliere in ospedale a Lodi un 11enne e tre 12enni. Gli altri 15 coinvolti sono stati visitati, ma non hanno avuto bisogno di cure.