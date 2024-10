Ferentino (Frosinone), lite davanti al liceo: uno studente accoltellato

Un liceale di 16 anni è stato accoltellato durante una lite davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino (Frosinone). Lo studente, soccorso da altri ragazzi e da un medico, è stato poi ricoverato in ospedale. Non è ancora chiaro se il 16enne fosse il bersaglio di chi lo ha colpito con il coltello o se sia intervenuto per dividere altre due persone, per evitare che la situazione degenerasse. Secondo le prime informazioni sembra che i carabinieri, subito intervenuti, stiano cercando uno studente minorenne di Alatri, sospettato di aver sferrato il colpo.