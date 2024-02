Fentanyl, allarme anche in Italia | Il ministero: "Droga letale, più controlli"

Leggi Anche In Messico è "psicosi-fentanyl": allarme per le caramelle vendute a scuola

La paura che arriva dall'America - Il documento, che prende spunto da una nota riservata redatta a inizio febbraio dall'Istituto superiore di sanità, è stato diramato alle Regioni, al Dipartimento delle Politiche antidroga e al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute. Fa evidentemente paura, quel che accade negli Usa. Il ministero lo scrive chiaramente, ricordando che "il Fentanyl è recentemente diventato la principale causa di overdose negli Stati Uniti", causando finora 200mila vittime per overdose. Quel dato, per fortuna, è ancora lontano ma è meglio prevenire. Nell’Unione europea al momento la portata del fenomeno resta limitata; nel 2021, stando ai dati citati nella nota, sono stati segnalati 137 decessi associati al Fentanyl, di cui 88 nella sola Germania: "Una parte significativa di questi decessi – rileva il ministero – si pensa sia associata al Fentanyl sottratto dai canali leciti di distribuzione per l’uso medico. È essenziale tenere presente che i dati europei attuali probabilmente sono una sottostima. Anche se attualmente la diffusione del Fentanyl in Europa è relativamente limitata, tale sostanza rappresenta comunque una minaccia potenziale capace di influire in modo significativo la salute e la sicurezza europea in un prossimo futuro".