In Messico è "psicosi-fentanyl": allarme per le caramelle vendute a scuola

Cosa è successo La preoccupazione collettiva è cresciuta negli ultimi giorni dopo che un genitore ha pubblicato, sul gruppo WhatsApp di una scuola, l'immagine della caramella di una nota marca nazionale con l'allarmante avviso "contaminato" accanto al documento delle autorità sanitarie dello Stato di Baja California in cui si certificava la presenza di fentanyl nel prodotto molto popolare tra i più piccoli. La notizia è diventata virale e casi simili sarebbero stati denunciati anche a Sinaloa e Tamaulipas. Le autorità giudiziarie dei tre Stati hanno avviato indagini per verificare la notizia che in un primo momento era stata smentita. La Procura Generale dello stato della Bassa California infatti, ha riferito che questa pubblicazione sarebbe falsa, motivo per cui ha avvertito i cittadini di non lasciarsi ingannare da questi messaggi.

I presunti casi di intossicazione Il 18 ottobre era stato riferito che una bambina di un anno e sei mesi si era sentita male dopo aver mangiato una caramella di questo tipo che forse conteneva metanfetamina.

Il settimanale Zeta riferiva all'epoca che la bambina era stata trasferita all'Ospedale Generale di Playas de Rosarito, dove gli agenti della Procura si erano recati per interrogare il pediatra che aveva in cura la piccola. Il medico avrebbe segnalato che la minore era risultata positiva alla metanfetamina. Successivamente, era stato verificato che anche i genitori erano positivi a questa sostanza. Le indagini sulla vicenda sono ancora aperte per cercare di stabilire la presunta relazione tra i dolcetti in commercio e la presenza di droghe e soprattutto per chiarire eventuali responsabilità dei genitori.

Leggi Anche Usa, incriminati i tre figli del Chapo per traffico di fentanyl