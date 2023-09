New York, bimbo morto all'asilo: ucciso da un'overdose di fentanyl

Tragedia in un asilo nido di New York dove un bimbo di quasi due anni è morto a causa di un arresto cardiaco e altri tre sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni.



Tre bimbi intossicati La polizia ritiene che i piccoli, di età compresa tra otto mesi e due anni, abbiano inalato il fentanyl mentre dormivano. Per gli altri tre bimbi intossicati, è stato necessario un trattamento a base di Narcan, un farmaco di emergenza utilizzato per invertire le overdose da oppioidi. La titolare della struttura Grei Mendez, 36 anni, e l'impiegato Carlisto Acevedo Brito, 41 anni, sono stati arrestati e sono accusati di omicidio colposo e possesso di droga. La vittima, Nicholas Dominici avrebbe compiuto due anni a novembre. "Mi manca, rivoglio indietro mio figlio", ha detto in lacrime Otoniel Feliz, il padre del piccolo, citato dalla Bbc.

Coinvolto anche il marito Divino Niño, nel Bronx è uno degli oltre seimila asili in casa di New York. Aveva regolare licenza e aveva superato la revisione a sorpresa da poche settimane. La perquisizione nella cameretta dei bambini però, ha portato alla luce un chilo di fentanyl scoperto "sotto un materassino dove i bambini dormivano", ha detto lunedì il detective capo della polizia di New York Joseph Kenny. Gli investigatori avrebbero rinvenuto anche tre presse utilizzate per confezionare chili di farmaci. Come riportato dagli agenti, i filmati di sorveglianza e i tabulati telefonici mostrano che Mendez ha chiamato suo marito più volte dopo aver trovato i bambini incoscienti e aver tentato di risvegliarli dal sonnellino, prima di contattare i servizi di emergenza. Suo marito è poi arrivato e ha portato via dalla struttura diversi sacchi di plastica. Secondo i pubblici ministeri, la signora Mendez avrebbe inoltre cancellato circa 20.000 messaggi di testo dal suo telefono prima del suo arresto. Le autorità sono poi riuscite a recuperarli.

La difesa di Mendez Le autorità stanno ancora cercando il marito della donna, che è stato identificato nei documenti del tribunale come co-responsabile. Secondo quanto riportato da ABC News, l'avvocato della donna, Andres Aranda, ha dichiarato che la sua cliente nega le accuse e non era a conoscenza del fatto che la droga fosse tenuta nella stanza dei bambini. "Il suo unico crimine è stato affittare la sua stanza a una persona che aveva un chilo di droga", ha detto.