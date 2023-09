New York, bambino morto all'asilo dopo aver assunto droga

Tragedia in un asilo nido nel Bronx, a New York, dove un bimbo di un anno è morto per arresto cardiaco e altri tre sono stati ricoverati in ospedale probabilmente per aver ingerito delle droghe.

Lo riportano i media americani. Se pure la polizia non si sbilancia ancora sulla causa della morte, nella struttura gli agenti hanno trovato attrezzature di solito utilizzate nella produzione di droghe e oppioidi. L'asilo nido aveva recentemente superato un'ispezione delle autorità comunali.