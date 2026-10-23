Femminicidio a Varese, uccide la fidanzata di 36 anni a coltellate e si costituisce in Abruzzo: fermato 53enne

Un uomo di 53 anni, Marco Panichi, originario di Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila, è stato fermato nella notte tra giovedì 22 ottobre e venerdì 23 con l'accusa di aver ucciso a coltellate la fidanzata 36enne a Vergiate, in provincia di Varese. Dopo il delitto, l'uomo ha raggiunto Avezzano, in Abruzzo, dove si è costituito presso la caserma dei carabinieri.