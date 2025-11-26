Femminicidio, Pasquale Guadagno: "È l'apice ma dietro ci sono anni di abusi"

Pasquale, oggi 29enne, ripercorre le violenze domestiche che per anni ha visto con i propri occhi insieme alla sorella Annamaria fino al tragico epilogo. "Ricordo le volanti sotto casa, lo sguardo del carabiniere che non mi fa passare e lì capisco che qualcosa era successo", spiega. E aggiunge che nonostante il clima maltrattante di cui si era si era assuefatto mai avrebbe immaginato che suo padre sarebbe arrivato a compiere un gesto così estremo.