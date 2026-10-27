Femminicidio Sula, l'ex fidanzato Samson condannato in primo grado all'ergastolo

"È stata fatta giustizia ma l'ergastolo vero ce lo abbiamo noi, io e mia moglie. Lui ancora respira, mia figlia non respira più. È un momento importante per la giustizia, io ho sempre avuto fiducia nella giustizia e non sono stato abbandonato", ha affermato Flamur Sula, il padre di Ilaria, dopo la lettura della sentenza. "Agli amici di Ilaria e in generale ai ragazzi dico di rispettarvi l'uno con l'altro, di parlare con i genitori. Non state zitti", ha aggiunto. Poco dopo Gezime Sula, la madre di Ilaria, visibilmente provata, ha rivolto un appello ai giovani: "Rispettate le donne, amatele". Più tardi, sorretta dal marito e in lacrime, ha detto: "Ora lei è in pace".