Femminicidio Sula, l'ex fidanzato Samson condannato in primo grado all'ergastolo
Il giovane uccise a coltellate la ex e ne gettò il cadavere, chiuso in un sacco, da un dirupo. Il padre della studentessa: "Giustizia è stata fatta, ma l'ergastolo lo abbiamo noi". La madre: "Ora lei è in pace"
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La terza Corte d'Assise di Roma ha condannato all'ergastolo Mark Antony Samson, il giovane che nel marzo del 2025 uccise a coltellate la ex fidanzata llaria Sula e ne gettò il cadavere, chiuso in un sacco, da un dirupo. Samson, reo confesso, non era presente nell'aula bunker di Rebibbia dove è stata letta la sentenza. Il ragazzo è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere.
Il padre di Ilaria Sula: "Giustizia è stata fatta, ma l'ergastolo lo abbiamo noi"
"È stata fatta giustizia ma l'ergastolo vero ce lo abbiamo noi, io e mia moglie. Lui ancora respira, mia figlia non respira più. È un momento importante per la giustizia, io ho sempre avuto fiducia nella giustizia e non sono stato abbandonato", ha affermato Flamur Sula, il padre di Ilaria, dopo la lettura della sentenza. "Agli amici di Ilaria e in generale ai ragazzi dico di rispettarvi l'uno con l'altro, di parlare con i genitori. Non state zitti", ha aggiunto. Poco dopo Gezime Sula, la madre di Ilaria, visibilmente provata, ha rivolto un appello ai giovani: "Rispettate le donne, amatele". Più tardi, sorretta dal marito e in lacrime, ha detto: "Ora lei è in pace".
Il femminicidio
La studentessa llaria Sula fu uccisa dal suo ex fidanzato il 25 marzo 2025, all'età di 22 anni, con tre coltellate alla gola. Samson si liberò poi del corpo mettendolo in un sacco e gettandolo in un dirupo nella zona di Capranica Prenestina. Il cadavere venne ritrovato il 2 aprile. Il 24enne poi confessò "Non so spiegare cosa mi è preso. È come se mi fosse sceso un velo sugli occhi, sentivo un misto di emozioni negative. Non mi ricordo quante volte l'ho colpita sul volto, sicuramente più di due".