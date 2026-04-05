Ilaria Sula uccisa dall'ex, la mamma: "Il mio cuore sentiva che non era adatto a lei"

Dopo aver scoperto che Mark Samson in realtà non frequentava i corsi all'università, Ilaria ha cercato di prendere le distanze. "Purtroppo l'ha fatto troppo tardi", ammette la madre. Da quel momento ha iniziato a spiarla, violando i profili social. Le bugie sono proseguite anche dopo l'omicidio quando, utilizzando il cellulare di Ilaria, Mark Samson avrebbe cercato di depistare amici e parenti. "Dopo il 31 marzo mi arriva un messaggio strano dal suo telefono in cui dice che sta bene e di salutare il fratell, racconta il padre che poi spiega di aver chiesto più volte di sentire la sua voce: "Quando mio figlio è riuscito a geolocalizzare il telefono dentro casa di Mark lì ho capito".