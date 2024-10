Femminicidio Gravina in Puglia, la vittima confidava alla figlia prima di morire: "Mi vuole uccidere, il mondo non si accorge della tristezza delle madri"

Il tragico epilogo è arrivato dopo una lunga serie di violenze dell'uomo contro la moglie, finita spesso in Pronto soccorso a causa delle aggressioni del marito. Lacarpia aveva diversi precedenti penali: in passato era stato arrestato anche per aver accoltellato il figlio, intervenuto per difendere la madre. E la figlia della donna avrebbe raccontato: "Papà la picchiava. Lei se ne andava, ma poi si faceva convincere a tornare da lui". Spesso Maria andava a dormire a casa delle figlie. "Ma i dottori - ha messo a verbale una di loro - le avevano detto che doveva stare un po' dietro a papà, non lasciarlo da solo. Lei però aveva paura e voleva andare via". Andato a processo anche per maltrattamento di animali, a gennaio era stato dichiarato incapace di stare in giudizio e gli sarebbe stata riconosciuta un’invalidità per sindrome depressiva.