Femminicidio Giulia Galiotto (Sassuolo), l'Agenzia delle Entrate sulle tasse per il risarcimento mai ricevuto: "Fatto il nostro dovere"

Per la famiglia le affermazioni dell'Agenzia delle Entrate sono inaccettabili e promette battaglia. "Non stiamo cercando né comprensione, né tanto meno commiserazione né da parte dell’Agenzia delle Entrate né di altri organi dello Stato - afferma Giovanna Ferrari, mamma di Giulia, alla Gazzetta di Modena -. Stiamo denunciando una stortura nel nostro sistema che penalizza le vittime dirette o collaterali di reati violenti, pretendendo una percentuale di un risarcimento loro spettante prima ancora che lo abbiano percepito. Una tassa assurda e ingiusta posta su un credito non su un reddito. Una palese ingiustizia. Non solo lo Stato non si attiva per assicurare che gli autori di reatorispettino la parte risarcitoria della sentenza, né tanto meno provvede a risarcire le vittime, quando il pregiudicato non è nelle condizioni di farlo. Non solo cioè abbandona le vittime a se stesse, ma lucra sull'irrisarcibile danno umano subito. Non è accettabile che l’Agenzia delle entrate si nasconda dietro il 'così s’è sempre fatto'. Se questa è la norma, è la norma a dover essere modificata, non si può pretendere che siano sempre i cittadini e le cittadine ad adeguarsi alle storture e all’ingiustizia".