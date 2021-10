Fedez ricorda Cucchi: "Lo Stato apra gli occhi e si prenda le sue responsabilità"

In occasione del 7° Memorial Stefano Cucchi "Umanità in Marcia", Fedez ha mostrato il suo sostegno alla battaglia della famiglia del geometra romano con un video pubblicato sulle pagine social della sorella, Ilaria Cucchi. "Non c'è niente di più viscido che essere forte coi deboli e servizievole coi potenti - ha dichiarato il cantante. - Lo Stato deve aprire gli occhi, accettare le proprie responsabilità e imparare dai proprio errori per maturare. Ha il dovere di difendere i suoi cittadini".

"Nutro un'immensa ammirazione nei confronti di Ilaria Cucchi perché credo che ci abbia insegnato una grande lezione, ovvero che quando si ha una verità da difendere non bisogna mai abbandonarla", ha aggiunto il rapper milanese, commentando la battaglia legale della Cucchi, intrapresa negli ultimi 12 anni, per ottenere giustizia per la morte del fratello.

Dopodiché Fedez ha puntato il dito contro lo Stato, che "ha il dovere di difendere i propri cittadini. In particolare le istituzioni, le forze dell'ordine che dovrebbero avere a cuore la protezione dei più deboli". E conclude: "Scaricare la responsabilità sulle vittime rimane un atto diabolico".

Il video anticipa il weekend dedicato alla memoria di Stefano Cucchi. "Mamma e papà non ci saranno, in questi anni di battaglie, dentro e fuori le aule di giustizia, si sono ammalati entrambi. Ci saremo noi anche per loro: ancora in tanti, ancora insieme, per ricordare che i diritti sono di tutti. E sempre con Stefano nel cuore. Umanità in marcia!", ha sottolineato Ilaria Cucchi.