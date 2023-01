Fedez, spunta un'altra battuta su Emanuela Orlandi: "È in cielo? Forse fa la pilota"

Tanto più ora che è diventato virale un altro spezzone della diretta della trasmissione, in cui il rapper fa un'ulteriore battuta sul caso della 15enne scomparsa il 22 giugno 1983 che dopo 40 anni di ipotesi e illazioni è rimasto insoluto. Mentre il conduttore di "Quarto Grado", Gianluigi Nuzzi - ospite del programma - spiega che Papa Francesco ha detto al fratello di Emanuela, Pietro, che la sorella "è in cielo" e aggiunge: "È una frase che fa pensare che evidentemente sia mancata", Fedez ironizza: "O che faccia la pilota".

La risata - "Intanto possiamo dire? Non l'hanno mai trovata": dopo aver pronunciato queste parole riferite a Emanuela Orlandi, Fedez è scoppiato a ridere nel corso del suo podcast "Muschio Selvaggio". Una reazione che non è passata inosservata e ha provocato l'immediato commento dell'ospite, il giornalista Gianluigi Nuzzi, che ha detto: "Questo è black humor, sideralmente antitetico rispetto a quello che deve fare un giornalista". E il cantante ha replicato: "Scusa mi faceva troppo ridere. Ma non fa ridere". Nel corso della puntata si stava parlando della serie Vatican Girl, dedicata proprio alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Tante le polemiche e le reazioni sui social che hanno stigmatizzato il comportamento dell'artista, ritenuto non appropriato. L'episodio non è piaciuto neanche a Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che però ha invitato a considerarlo un semplice "momento di immaturità".

"In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto, me lo auguro, anche se ovviamente mi è dispiaciuto - ha detto Pietro Orlandi -. Non capivo cosa ci fosse da ridere dicendo 'non l'hanno trovata, la stanno ancora cercando'. Credo che si tratti semplicemente di un momento di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale. Credo in questa vicenda che dura da quarant'anni vi siano atteggiamenti molto più gravi da parte di intere istituzioni che dovrebbero far indignare molto di più di una, seppur fuori luogo, risata".

Le scuse di Fedez - "Fedez mi ha telefonato per chiedermi scusa", ha poi detto nei giorni successivi Pietro Orlandi. Nel corso di una diretta su Instagram con il giornalista Gianluigi Nuzzi, Pietro Orlandi ha riferito che Fedez lo ha raggiunto al telefono e gli ha detto di aver capito di aver sbagliato e che non voleva essere irrispettoso. "Ho apprezzato il fatto che mi abbia chiamato perché poteva anche non farlo, in effetti in quel momento io c'ero rimasto male", ha aggiunto il fratello di Emanuela.