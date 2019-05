Fece saluto fascista, la Cassazione: non è un fatto di lieve entità, ma un reato

Il Consiglio comunale e la protesta di Leccisi - Il saluto venne fatto dall'avvocato durante una seduta pubblica del Consiglio comunale di Milano. Leccisi si trovava in Aula per protestare contro la gestione da parte del Comune dei campi di accoglienza per rom e sinti e partecipava come rappresentante del circolo culturale Domenico Leccisi.



L'amministrazione di Palazzo Marino, allora guidata da Giuliano Pisapia, stava organizzando una sistemazione per i nomadi sgomberati dal campo di viale Ungheria. L'avvocato Lamberto Rongo, legale di Leccisi, chiese la non punibilità sottolineando che quel giorno di discuteva il "piano Rom" in una "importante seduta consiliare". Ma la Cassazione ha ritenuto che "sono proprio le circostanze di tempo e luogo" del "saluto fascista" "a non consentire di ritenere sussistenti le condizioni" per soddisfare la richiesta.



Manifestazione anti-rom - Negando il beneficio, l'Alta Corte rileva che "la riunione, presieduta da Mirko Mazzali di Sel, si svolgeva mentre era in corso una manifestazione anti-rom organizzata dallo stesso Leccisi, in piazza San Babila", storico luogo dei raduni neofascisti negli anni della "strategia della tensione". L'episodio è documentato da un video, realizzato da una giornalista, che dimostra che Leccisi "effettuava il 'saluto romano'" e diceva pure "presenti e ne siamo fieri" e questo, secondo gli "ermellini", evidenzia la sua "precisa volontà" di "rivendicare orgogliosamente il suo credo fascista".



Inneggiare al fascismo è vietato dalla legge Mancino perché rievoca una ideologia basata su "valori politici di discriminazione razziale e intolleranza", prosegue la Cassazione aggiungendo che il saluto fascista seguito dalla parola "presente" è una "espressione gestuale pregiudizievole dell'ordinamento democratico e dei valori che vi sono sottesi". Inoltre, per la Suprema Corte, questo saluto è "usuale di organizzazioni o gruppi inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico".



Gabriele Leccisi è figlio di Domenico, deputato missino e "fedelissimo" del Duce, che nel 1946 trafugò la salma di Mussolini dal cimitero di Maiocco. In seguito venne arrestato dalla polizia, come i suoi complici e fiancheggiatori, prima che la "Volante rossa" facesse giustizia sommaria.