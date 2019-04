Cremona, cartello offensivo alla sede dell Anpi: Zecche

A poche ore dalla messa in ricordo di Roberto Farinacci, segretario del Partito Nazionale Fascista nel 1925, un cartello offensivo è stato affisso presso la sede provinciale dell'Anpi di Cremona. Sul foglio si legge infatti: "Sede delle zecche". Immediata la vicinanza manifestata dal Partito democratico. "Piena solidarietà all’Anpi per il vile e codardo gesto che è stato commesso nella notte - ha commentato Vittorio Soldo, segretario provinciale -, a conferma che chi mette in atto queste azioni non ha il coraggio di farlo alla luce del sole. Siamo fiduciosi che le forze dell’ordine sapranno indagare su un gesto così stupido e vile".

FOTO ALESSANDRO CRACCO