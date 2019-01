Fattura elettronica: è caos tra i commercianti

Dal primo gennaio è entrata in vigore la fatturazione elettronica il cui obiettivo è quello di regolamentare la posizione fiscale di commercianti e imprenditori. Ma soprattutto ridurre al minimo l'evasione causata dai pagamenti in nero. A quanto pare, però, il passaggio al digitale non è stato semplice e non tutti hanno capito come funziona. Alcuni commercianti hanno dichiarato ai microfoni di “Stasera Italia” che per loro è un problema in più da affrontare: “Si perde un sacco di tempo e a quel punto le persone preferiscono il nero”. Molti hanno infatti lamentato lungaggini nell’esecuzione e nel caricamento della fattura sul portale dell'Agenzia delle Entrate, altri vere e proprie difficoltà nel decifrare le istruzioni fornite dal sito. Insomma, non un avvio positivo come prospettato dal governo giallo-verde.