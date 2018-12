Fattura elettronica, Di Maio: "Inizialmente nessuna sanzione"

Sulla fattura elettronica, che partirà obbligatoriamente anche per i privati il primo gennaio, il vicepremier, Luigi Di Maio, ha assicurato che il governo sta "vedendo di attenuarne gli effetti" e che "non ci saranno sanzioni fino a che non sarà chiaro il da farsi". Incontrando 33 sigle imprenditoriali al Mise, Di Maio ha quindi confermato che il tavolo con le imprese sarà "permanente".