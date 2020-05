Fase 2, viceministro Ascani: riaprire i centri per l'infanzia da giugno

"Bisogna riaprire i centro educativi per l'infanzia nella fascia 0-6 anni". E' quanto afferma è il viceministro all'Istruzione, Anna Ascani, spiegando: "Non possiamo pensare di tenere tutto chiuso. Dobbiamo dare la possibilità di fare sperimentazioni già da giugno e dobbiamo riaprire l'interlocuzione col Comitato tecnico-scientifico per avere regole per procedere". Intanto il 15 giugno ripartono le attività strutturate nei cosiddetti centri estivi.

