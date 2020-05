Fase 2, Paolo Liguori: “L’Italia non è una, ci sono posti che possono riaprire e altri no"

"L'Italia non è una neppure nella stessa regione". Il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, a "Stasera Italia" commenta le mancate riaperture della fase 2 nel nostro Paese e aggiunge: "Ci sono posti che possono permettersi di tornare a lavorare e altri no. Al sud il contagio è stato più basso e alcune regioni potrebbero realmente riaprire. Non capisco perché lì deve morire di fame il barbiere, il parrucchiere o il barista".

E sulla questione immigrazione Liguori dichiara: "Non possiamo dire con estrema leggerezza accogliamoli". Per il direttore di Tgcom24 se c'è pericolo di contagio per lo spostamento di cittadini da nord a sud, è probabile che ci sarà lo stesso rischio permettendo l'arrivo di immigrati dall'Africa.