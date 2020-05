Fase 2, Fontana: "Prima vediamo i dati, poi le date per riaperture"

Prima di poter parlare delle date per la riapertura, in Lombardia bisogna "vedere i dati". A chiarirlo è il governatore, Attilio Fontana, secondo il quale si è posta "troppa enfasi su questa Fase 2". E in merito al documento emerso dell'incontro Stato-Regione, al Corriere della Sera spiega che "non sono entusiasta: prima dobbiamo capire gli effetti di queste giornate di riapertura, e poi decidere i passi successivi".