Fase 2, da oggi la app "Immuni" è funzionante in tutta Italia

Dopo una prima fase di sperimentazione, da oggi "Immuni", la app per il tracciamento dei contagi da coronavirus, è scaricabile e funzionante in tutta Italia. L'applicazione, disponibile sugli store digitali dal primo giugno, è stata fino ad ora scaricata da 2,2 milioni di persone. Domenica sono stati registrati 338 nuovi casi in Italia, il 72% dei quali in Lombardia, 44 i decessi a livello nazionale.