Fase 2, Appendino: a Torino bar e ristoranti non riaprono il 18 maggio

"Su bar e ristoranti non si è ancora deciso, ma è praticamente certo che non riapriranno il 18, per dare la possibilità ai gestori di metterli in sicurezza. Sicuramente accadrà nei giorni successivi". Lo ha detto il sindaco di Torino, Chiara Appendino, spiegando di averne parlato con il presidente della Regione, Alberto Cirio. La Appendino ha richiamato al "buon senso dei cittadini e al rispetto delle regole".