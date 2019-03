Attacchi di panico, allucinazioni e problemi di respirazione. Ad aver avuto questi sintomi sono persone come Claudia, Maria e Mauro che a “Le Iene” raccontano gli effetti collaterali, a tratti devastanti, che hanno subito dopo aver assunto medicinali a base di fluorochinolone. Farmaci molto comuni che alcuni medici di base prescrivono non sempre con la giusta appropriatezza, secondo il professor Silvio Garattini (fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri"), e che viene venduto nelle farmacie senza la necessità di presentare una prescrizione.



Ma mentre in Italia i problemi legati al fluorochinolone sono poco noti, negli Stati Uniti e in altri parti del mondo questi effetti collaterali sono già oggetto di casi di studio. Andrea Agresti, inviato del programma, ha chiesto anche al ministro della Salute Giulia Grillo se fosse a conoscenza di questa situazione. “Bisogna fare un'informazione più mirata, ma se le farmacie lo distribuscono anche senza ricetta medica è un problema molto grave”.