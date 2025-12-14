Fano (Pesaro e Urbino), si intrecciano i paracadute durante il lancio: 2 morti

Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti a Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio. La tragedia è avvenuta durante la discesa con il paracadute di quattro persone nei pressi dell'aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i paracaduti si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in sicurezza e i due sarebbero precipitati da circa 50 metri di altezza. Le due vittime sono un istruttore di Fano e una dona di Rimini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che, però, hanno solo potuto costatare il decesso.