Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Attimi di terrore

Australia, dramma in volo: paracadutista taglia le funi per salvarsi

Il paracadute di riserva si apre troppo presto e resta impigliato alla coda del velivolo

12 Dic 2025 - 10:59
00:54 

Un lancio di gruppo si è trasformato in un momento di puro terrore nei cieli australiani. Durante una manifestazione di paracadutismo, un uomo è rimasto appeso alla coda dell'aereo dopo che, per errore, si è aperto il paracadute di riserva prima del tempo. L'improvvisa apertura lo ha trascinato violentemente all’indietro, facendolo restare impigliato nella struttura del velivolo e mettendo in pericolo anche la stabilità dell’aereo. Il video, diffuso ora dall'Autorità australiana per la sicurezza dei trasporti (ATSB), mostra i momenti drammatici dell'incidente, avvenuto lo scorso settembre. Mentre gli altri paracadutisti scendevano regolarmente, l'uomo lottava per liberarsi, sospeso nel vuoto a diversi metri di altezza. Con grande sangue freddo, è riuscito a estrarre un coltello e a tagliare le funi che lo tenevano bloccato. Dopo essersi finalmente liberato, si è lanciato in caduta libera, aprendo il paracadute principale e atterrando in sicurezza. Ha riportato solo lievi ferite. L'ATSB ha chiarito che l’aereo non era stato caricato correttamente, ma questo non è stato considerato causa diretta dell'incidente.