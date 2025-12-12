Australia, dramma in volo: paracadutista taglia le funi per salvarsi

Un lancio di gruppo si è trasformato in un momento di puro terrore nei cieli australiani. Durante una manifestazione di paracadutismo, un uomo è rimasto appeso alla coda dell'aereo dopo che, per errore, si è aperto il paracadute di riserva prima del tempo. L'improvvisa apertura lo ha trascinato violentemente all’indietro, facendolo restare impigliato nella struttura del velivolo e mettendo in pericolo anche la stabilità dell’aereo. Il video, diffuso ora dall'Autorità australiana per la sicurezza dei trasporti (ATSB), mostra i momenti drammatici dell'incidente, avvenuto lo scorso settembre. Mentre gli altri paracadutisti scendevano regolarmente, l'uomo lottava per liberarsi, sospeso nel vuoto a diversi metri di altezza. Con grande sangue freddo, è riuscito a estrarre un coltello e a tagliare le funi che lo tenevano bloccato. Dopo essersi finalmente liberato, si è lanciato in caduta libera, aprendo il paracadute principale e atterrando in sicurezza. Ha riportato solo lievi ferite. L'ATSB ha chiarito che l’aereo non era stato caricato correttamente, ma questo non è stato considerato causa diretta dell'incidente.