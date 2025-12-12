Logo Tgcom24
Hong Kong, tenta di aprire il portellone di un aereo Cathay Pacific in volo da Boston: arrestato

L'incidente è avvenuto circa 15 minuti prima dell'atterraggio all'aeroporto

12 Dic 2025 - 08:22
© Ansa

© Ansa

Un uomo di 20 anni, titolare di passaporto cinese, è stato arrestato dopo aver presumibilmente tentato d'aprire il portellone di un aereo della Cathay Pacific durante il volo Boston-Hong Kong. Lo riporta l'agenzia di stampa hongkonghese "Hk01", precisando che l'incidente è avvenuto giovedì 11 dicembre, circa 15 minuti prima dell'atterraggio all'aeroporto internazionale di Hong Kong. "Il nostro equipaggio di cabina è intervenuto immediatamente, ha ispezionato il portellone per assicurarsi che fosse ben chiuso e ha segnalato l'incidente alle autorità competenti e alla polizia", ha dichiarato Cathay Pacific in un comunicato, precisando che "nessun membro dell'equipaggio o passeggero è rimasto ferito". Sono in corso ulteriori indagini.

