Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame finché non torna la madre

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla 'famiglia del bosco', uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, avrebbe cominciato giovedì mattina lo sciopero della fame dicendo che non mangerà fino a quando non tornerà la madre, Catherine Birmingham. Con ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila, la donna è stata allontanata venerdì scorso dalla struttura di Vasto, in provincia di Chieti, in cui i figli sono ospitati dal 20 novembre. Cioè da quando, con altra ordinanza, il Tribunale minorile ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia. Il caso è scoppiato a seguito di un'intossicazione alimentare curata in ospedale, dove il personale ha segnalato la famiglia ai servizi sociali.