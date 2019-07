Famiglia aggredisce carabinieri a una festa di paese nel Milanese, 4 arresti

In un primo momento era sembrato che l'intervento dei carabinieri avesse riportato la calma nel paese. I militari avevano infatti convinto i quattro ad allontanarsi dalla festa. I carabinieri conoscono bene la famiglia - il padre con le due figlie vive a Pozzolo Martesana, il genero a Bellinzago - per i trascorsi penali.



La tranquillità però è durata poco. Non era passata neanche mezz'ora e i quattro erano già di nuovo in piazza, dove hanno ripreso a infastidire la gente con insulti e spintoni. A quel punto i militari sono ritornati e, al loro arrivo, sono stati aggrediti. Il padre, 53 anni, ha colpito con un pugno allo sterno un maresciallo. La due figlie si sono accanite contro una donna carabiniere, prima con un pugno, poi colpendola violentemente in testa con una borsetta fino a farla sanguinare. Anche un terzo militare ha preso un pugno all'orecchio.



I carabinieri sono comunque riusciti a immobilizzarli e a portarli in caserma. Sistemati in camera di sicurezza, i quattro hanno continuato a urlare per tutta la notte. Una delle due figlie, di 21 anni, ha un precedente per violenza e resistenza all'ospedale di Melzo, il padre per stalking nei confronti dei condomini e il genero ha diversi precedenti legati agli stupefacenti.