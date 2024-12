Falsa badante nel Vicentino, la sua posizione si aggrava: si indaga su 4 morti

Ci sono altre tre morti sospette, oltre all'omicidio dell'81enne Imelda Stevan, per il quale è finita in carcere, che potrebbero essere opera di Paola Pettinà. La falsa badante, in provincia di Vicenza, avrebbe intossicato con dosi letali di farmaci gli anziani di cui si occupava, spacciandosi come assistente socio sanitaria. La donna, infatti, è indagata anche per questi tre nuovi episodi - che porterebbero a 4 il computo degli omicidi - oltre che per altri cinque altri tentati omicidi, tra cui quello dell'ex compagno.