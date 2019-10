Falcone e Borsellino crocifissi: i manifesti su un muro di Palermo

Come non si conosce l'intenzione, così non si capisce se l'autore dei due manifesti, uno accanto all'altro, che raffigurano i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in croce, sia proprio Al Fayeth. L'opera artistica è spuntata in mattinata su un muro non distante da Piazza Pretoria, la sede del consiglio comunale, in salita Santa Caterina, a Palermo.

Al Fayeth potrebbe anche essere il nome di chi ha attaccato al muro i due manifesti. O dello street artist. Si attende una "rivendicazione" per comprendere il significato del gesto artistico. Per qualcuno si tratta di un omaggio, per altri di una provocazione o peggio di un'ingiuria al sacrificio dei due magistrati-martiri.





I nomi di Falcone e Borsellino nelle ultime settimane sono stati più volte citati in merito alla decisione della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della Corte costituzionale a proposito dell'ergastolo ostativo. Così, per alcuni commentatori i due giudici "potrebbero trovarsi in croce per questo“.