Faedis, il sindaco cerca moglie...e indice il "concorso di first lady"

Il sindaco "Goliardica, non certo maschilista"

Nella locandina, Balloch è ritratto come un supereroe, con tanto di mantello e stivali, mentre porta in braccio una ragazza sorridente. "Il manifesto è opera del più vulcanico dei miei amici. Non è la prima che mi combina, ma alla fine l'ho tenuto, perché, per quanto un po' forzato, è fedele al senso dell'iniziativa. Semmai, a me fa sorridere: è goliardica e non certo maschilista", spiega Balloch, che sostiene fortemente la bontà dell'iniziativa. "Prendiamo questa cosa della first lady: volevo evitare alla nostra amministrazione l'imbarazzo di un primo cittadino single. Che figura le faccio fare ad andare di qua e di là senza una compagna al mio fianco? La donna che sarà scelta domani rivestirà il ruolo di rappresentante femminile del Comune. Credo che sia una buona idea introdurre questa nuova figura. Dov'è scritto che deve essere per forza la moglie del regnante? Se avessero dato ai britannici la possibilità di scegliere, avrebbero preferito Diana a Camilla".