Fabrizio Corona sta facendo lo sciopero della fame e della sete in ospedale

Vuole essere ascoltato dal presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano e fino ad allora continuerà a digiunare. Non si placano le proteste di Fabrizio Corona contro la decisione dei giudici milanesi di rimandarlo in carcere. Dopo il gesto di autolesionismo in diretta social e la colluttazione con alcuni agenti di polizia, proprio dal nosocomio in cui si trova ricoverato l'ex re dei paparazzi ha fatto sapere di aver iniziato lo sciopero della fame e della sete.