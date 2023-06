L'avvocato: "Non voleva ucciderlo"

"Non c'era nessuna intenzione di ucciderlo" ha detto il legale della 50enne Franco Libori. La donna è in stato di fermo per omicidio volontario. E' stata sentita dai carabinieri del Nucleo investigativo nella caserma di Fabriano, ai quali ha dato la sua versione dei fatti, ritenuta poso credibile.