Ex-rugbista morto in hotel a Firenze, parla la compagna: "Quella notte mi ha aggredito e violentato"

La versione di Platt -

gravi ferite

tre interventi chirurgici

gioco erotico finito male

una "scioccante e violenta aggressione

Erano state proprio le sue grida ad allarmare gli albergatori, ma leche aveva riportato quella sera le avevano reso impossibile testimoniare, almeno fino a oggi. Le sue condizioni fisiche, che l'hanno obbligata a, e i segni di colluttazione presenti sul corpo dell'uomo avevano fatto pensare prima a una lite poi a un. Invece la donna - ha raccontato agli inquirenti - avrebbe subito", in seguito alla quale è stata costretta da Bibey a un rapporto sessuale.

Ferite gravissime -

un'uscita nel centro di Firenze

bevuto in abbondanza

relazione stabile di lungo termine

sedia a rotelle

Gli amici della donna hanno raccontato che l'aggressione si è verificata nelle prime ore del 16 luglio, dopo che i due erano tornati da, serata in cui avrebbero. In un'intervista esclusiva al MailOnline, un amico di famiglia ha dichiarato: "Jennie è devastata. È stata vittima di un attacco scioccante e violento per mano dell'uomo con cui aveva una. Ora sta cercando di rielaborare e accettare quello che le è successo". Dopo più di una settimana in ospedale, Platt è stata dimessa, ma sono ancora visibili i segni della violenza: oltre ai postumi degli interventi subiti a causa della frattura sul volto, la donna è ancora costretta alla

La morte di Bibey -

analisi mediche

abuso di cocaina

non c'erano segni di violenza sul corpo dell'ex rugbista

problemi mentali

La versione di Platt sembrerebbe trovare conferme nelleeffettuate su entrambi. L'uomo aveva segni di colluttazione sul collo e sulle braccia e potrebbe essere deceduto a causa di un malore forse per via dell', a cui è risultata positiva anche la compagna, e altre sostanze. La stessa autopsia ha infatti confermato che. Secondo quanto emerge delle indagini, l'uomo avrebbe fatto uso di droghe per diverso tempo, inoltre l'amico di Platt intervistato dal MailOnline ha raccontato che Bibey ha sofferto a lungo die che proprio negli ultimi mesi aveva avuto una ricaduta importante.