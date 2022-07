Giallo a Firenze: uomo trovato morto in una camera di hotel, ferita la compagna | Ipotesi gioco erotico finito male

Roma, aperta in Campidoglio la camera ardente per Eugenio Scalfari

Giallo in hotel a Firenze: uomo trovato morto in camera, grave la donna che era con lui

La coppia

- I due ospiti dell'hotel sono turisti inglesi, entrambi professionisti del settore immobiliare. L'uomo (di 40 anni) ha un passato da giocatore di rugby di serie minori, mentre la donna (di 45) è madre di figli avuti in un precedente matrimonio. Da qualche tempo erano una coppia.

Il ritrovamento

- Dopo aver sentito alcune urla provenire dalla loro stanza, il personale dell'albergo ha chiamato la polizia per chiedere un intervento. Gli agenti, una volta entrati nella camera, hanno trovato il cadavere dell'uomo a terra e la donna in stato confusionale, gravemente ferita. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale a Careggi dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Secondo gli addetti dell'hotel, i due - rientrati in camera a tarda notte - erano in evidente stato di alterazione psicofisica.

L'ipotesi del gioco hard

- Le grida di dolore e il rinvenimento di tracce di sangue hanno fatto ipotizzare una lite, ma col trascorrere delle ore gli investigatori hanno approfondito la pista del gioco hard. Gli esami medici hanno infatti escluso lesioni da percosse sul corpo della donna, che dunque non avrebbe subito violenze. Inoltre, le gravi ferite sarebbero circoscritte e la causa sarebbe da attribuire proprio a un rapporto erotico. Sempre secondo gli investigatori, l'uomo - che non riporta segni di lesioni o traumi sul corpo - potrebbe essere morto di infarto.

L'autopsia

- La donna è ora ricoverata in terapia intensiva. Ha ripreso conoscenza, ma non sarebbe ancora in grado di sostenere una conversazione: la polizia la interrogherà prossimamente. Sul cadavere dell'uomo è stata disposta l'autopsia, entrambi verranno sottoposti agli esami tossicologici.