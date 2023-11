Ex fidanzati scomparsi, l'appello dello zio di Giulia a Filippo: "Portacela a casa e sarai perdonato"

Dopo la notizia di un video registrato da una telecamera di sicurezza dello stabilimento "Dior" in cui si vede Filippo Turetta aggredire Giulia Cecchettin e poi caricarla, sanguinante, nella sua auto, a "Pomeriggio Cinque" lo zio della ragazza si rivolge direttamente all'ex fidanzato della nipote, attualmente indagato con l'ipotesi di tentato omicidio. "Filippo, siamo ancora pronti a perdonarti ma riportaci a casa Giulia - ha detto Andrea Camerotto in collegamento con il programma di Myrta Merlino -. Speriamo che Giulia sia ancora viva, anche se ferita". L'uomo ha poi voluto proseguire con un secondo appello nei confronti dei ragazzi: "Se siete soli e non sapete come tornare rivolgetevi a un parroco se avete più dimestichezza rispetto alle forze dell'ordine - ha detto l'uomo -. Filippo non avere paura di tornare a casa, se Giulia è ferita riportala a casa e noi faremo in modo di curarla. La tua famiglia ti sta aspettando, ti aiuteranno a sistemare le cose".

Le immagini riprese dalle telecamere dello stabilimento sono state registrate nel piazzale di Fossò (Venezia), dove erano state rinvenute nei giorni scorsi macchie di sangue e alcuni capelli. "A tutti gli abitanti della montagna chiedo di vigilare e segnalare qualsiasi movimento sospetto - ha proseguito l'uomo ai microfoni del programma di Canale 5 -, chiedo di controllare ovunque dove può essere l'auto di Filippo. Chiedo anche a chi ha una casa vacanza in quelle zone di controllare nei posti dove si potrebbe dare meno nell'occhio".