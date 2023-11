Ex fidanzati scomparsi, la sorella di Giulia: "Alle amiche ha confidato di aver paura di Filippo"

Giulia, scomparsa da giorni insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, "aveva confidato alle amiche di aver avuto paura in varie occasioni, ma a me non aveva detto nulla".

Lo ha detto Elena Cecchettin, la sorella della giovane. "Dopo certi episodi aveva scritto 'non era mai successo, ma mi ha fatto veramente paura, sia per le parole che i gesti che ha usato' - ha raccontato Elena - per poi minimizzare sui gesti dicendo 'ma no, non è niente'. Però in più occasioni ha detto di essere preoccupata, cosa che non mi aveva mai detto direttamente, forse perché pensava che potessi essere troppo protettiva nei suoi confronti".