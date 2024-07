Ruba soldi alle Poste e scappa a Capo Verde, arrestato ex direttore

Il furto denunciato dai colleghi - Il direttore era ancora in carica al momento della fuga, ma quando i dipendenti hanno segnalato l'accaduto alla direzione di Poste Italiane, questa lo ha prima sospeso e poi licenziato. In quel momento, l'uomo si trovava su un volo diretto a Capo Verde, destinazione per la quale era partito lasciando a casa moglie e figli senza alcuna spiegazione. È poi rientrato in Italia oltre un mese e mezzo dopo, ignaro delle indagini sul suo conto. Dopo le dovute verifiche sugli spostamenti effettuati, i militari hanno accertato che l’uomo si era imbarcato su un volo aereo, circostanza che ha indotto a ipotizzare la volontarietà dell’allontanamento e la sussistenza di un collegamento con l’ammanco di denaro.