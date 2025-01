Ex atleta paralimpico derubato della carrozzina, l'appello al ladro: "Mi hai rubato le gambe"

Aveva lasciato la sua carrozzina nell'androne del condominio in cui abita a Barriera di Milano a Torino, per poi non trovarla più. Un'esperienza spiacevole, quella accaduta a Fabrizio Calza, ex atleta paralimpico, a cui è stata rubata soprattutto la possibilità di spostarsi in autonomia. Il 32enne, affetto da spina bifida dalla nascita, ha giocato per anni a basket in serie A, vestendo anche la maglia azzurra in Nazionale.