Eva Henger e il marito ricoverati dopo grave incidente stradale, Roberto Alessi: "Deceduti gli altri coinvolti"

e il maritosono stati coinvolti in un grave incidente stradale in, il paese di origine della showgirl. "", a farlo sapere a "" è il direttore di Novella 2000che, sentito il manager di Henger, dichiara: "". La coppia è stata ricoverata in due ospedali differenti: "Massimiliano ha lo sterno fratturato, ma non dovrebbe essere operato - fa sapere Alessi che aggiunge -e dovrà essere operata".

Lo scontro frontale è avvenuto in autostrada e i due passeggeri dell'altra automobile sono entrambi deceduti. "Eva e Massimiliano erano in auto per andare a prendere un cagnolino per Jennifer, la figlia che per fortuna era scuola", conclude Alessi.

L'altra figlia di Eva,

Mercedesz

Honduras

L'Isola dei Famosi

proprio in queste ore è inperché pronta per la partecipazione al reality di Canale 5 "".