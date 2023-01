Europa, svolta green sulle case entro il 2030: il 60% sarebbe da ristrutturare

Svolta green sulla casa da parte dell'Europa. Entro il primo gennaio 2030 tutte le case private dovranno rientrare nella classe energetica E, come stabilito dal calendario ecologista dell'Unione Europea che prevede, inoltre, meno emissioni per l'ambiente. In Italia su 31 milioni di abitazioni private, più di 18 milioni rientrano nella classe energetica G o F, quindi non a norma per l'Unione Europea: ciò significa che il 60% sono da ristrutturare.

Riconvertirle o adeguare queste abitazioni vecchie o vecchissime ha un costo molto elevato che va da 4.500 fino ai 40mila euro: spese che andrebbero a coprire gli interventi per l'installazione di un cappotto termico, pannelli solari, impianto di riscaldamento e copertura del tetto. E come se non bastasse, entro il 2033 la classe energetica richiesta dalla UE è la D, il ché significa altri investimenti per oltre 18 milioni di italiani.