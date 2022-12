Manovra, smart working fino al 31 marzo solo per i fragili

La norma varrà sia nel pubblico che nel privato. I lavoratori coinvolti se necessario potranno esercitare anche un'altra mansione. Lo prevede un emendamento che, e qui è la novità di queste ore, non cita i genitori di figli under14. Il datore di lavoro, si legge, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento".

E' corsa contro il tempo per approvare la Manovra, nella notte in commissione Bilancio alla Camera sono stati votati gli emendamenti. Il testo approderà in Aula giovedì, il voto di fiducia è atteso venerdì. Tra le norme che hanno avuto il via libera la proroga al 31 dicembre della Cila per il Superbonus al 110% e la soppressione del tetto di 60 euro per pagare con il Pos. Tornano le multe ai commercianti che rifiutano carte e bancomat. Rimodulata l'App18 per i 18enni: arrivano due nuovi bonus, basati sul reddito e sul merito. Torna la possibilità di rinegoziare il mutuo passando al tasso fisso da quello variabile. La maggioranza abbassa le richieste per velocizzare l'iter della Legge di Bilancio (e Berlusconi è pronto a fornire consigli alla Meloni). Qui di seguito le altre "novità" spuntate in queste ore.

Bonus psicologo sale a 1.500 euro, sarà permanente Il bonus psicologo nato con il decreto Milleproroghe dello scorso anno diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro. E' quanto previsto da un emendamento del Pd approvato in commissione Bilancio della Camera. Le risorse stanziate ammontano a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro "a decorrere dal 2024". Confermato il tetto Isee a 50.000 euro per ricevere il contributo. Per l'anno in corso le risorse ammontavano a 25 milioni di euro.

Arriva reddito alimentare contro spreco e povertà Parte la sperimentazione nelle città metropolitane del "reddito alimentare" da destinare a chi è in povertà assoluta. Lo prevede un emendamento del Pd alla manovra approvato nella notte. Con un fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 saranno distribuiti pacchi realizzati con i prodotti invenduti della distribuzione alimentare "da prenotare mediante un'applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili". In un decreto del ministero del Lavoro, da emanare entro 60 giorni, verranno definiti le modalità attuative, la platea e il coinvolgimento del terzo settore.

Proroga bonus mobili, soglia a 8mila euro Il bonus mobili verrà prorogato ma non a 5.000 euro, come già previsto, ma a 8.000, riducendo quindi il taglio rispetto ai 10.000 euro di quest'anno. Un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio prevede infatti che per gli anni 2023 e 2024 l'ammontare per l'acquisto di mobili ma anche grandi eletrodomestici green in caso di interventi di ristrutturazione della casa sul quale si può chiedere una detrazione del 50% delle spese salga dai 5mila euro a 8mila euro.