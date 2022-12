Manovra, commissione Bilancio ferma i lavori all'alba: si riprende alle 13 | Ancora nessun emendamento approvato

Fonti di governo: "Manovra va chiusa in commissione per le 17"

Intanto rischiano di allungarsi almeno di qualche ora i tempi per l'approvazione della Manovra alla Camera. Lo notano fonti di governo. L'obiettivo, viene spiegato, è chiudere l'esame in commissione oggi intorno alle 17, e in quel caso l'approdo in Aula, previsto alle 13 di mercoledì , potrebbe slittare di qualche ora al pomeriggio. A quel punto, secondo le stesse fonti, non è esclusa la richiesta di una seduta notturna in Aula a Montecitorio fra giovedì e venerdì.