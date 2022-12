Esame Manovra, fumata nera nella capigruppo: riunione rinviata

Proroga dei giochi, 275 milioni in due anni - Un emendamento del governo alla Manovra prevede la proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in scadenza al 31 dicembre 2022. La misura, che riguarda le concessioni per i gioco a distanza, bingo, apparecchi da intrattenimento e scommesse, genera per le casse dello Stato entrate pari per oltre 275 milioni in due anni (98,67 milioni nel 2023 e 176,68 milioni nel 2024).

La tassa sulle partecipazioni sale al 16% - Un altro emendamento prevede l'aumento dal 14 al 16% dell'aliquota delle imposte sostitutive applicate ai valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. La misura è considerata tra le coperture della Manovra: si stima, si legge nella relazione tecnica, un effetto finanziario per oltre 253 milioni in 3 anni (166,1 milioni nel 2023, e 43,5 milioni sia nel 2024 che nel 2025).

Trenta milioni in più alle scuole paritarie dal 2023 - Una delle norme contenute in uno dei pacchetti di emendamenti depositati in nottata dal governo alla Manovra prevede un incremento di 30 milioni a decorrere dal 2023 del contributo per le scuole paritarie.