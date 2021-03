Europa, etichette sul vino "Nuoce gravemente alla salute": a rischio un settore da 11 miliardi di euro

L’Europa ha varato il suo piano d’azione per la lotta al cancro. Tra le misure previste ci sarebbe quella di mettere un’etichetta sulle bottiglie di vino che recita "Nuoce gravemente alla salute", come sui pacchetti di sigarette.

Secondo “Mattino Cinque” in Italia è a rischio un comparto che vale almeno 11 miliardi di euro, che comprende centinaia di migliaia di aziende e un milione e 300 mila addetti.

"Non c’è un cibo che fa male e uno che fa bene in assoluto, dipende da come si somministra” dichiara Raffaele Nevi, sottolineando che sarebbe in gioco il tema della dieta mediterranea. “Forza Italia sta mettendo al centro la filiera del cibo” aggiunge il deputato di FI.