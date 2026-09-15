Scatta un nuovo allarme Etna. L'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania che, con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano, il C1 e il B3, ha portato alla sospensione delle attività di volo, in arrivo e in partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di martedì 15 settembre.