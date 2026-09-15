Passeggeri in attesa all'aeroporto di Catania © Ansa
Scatta un nuovo allarme Etna. L'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania che, con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano, il C1 e il B3, ha portato alla sospensione delle attività di volo, in arrivo e in partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di martedì 15 settembre.
Voli sospesi
La decisione è stata adottata, e resa nota, dalla Sac, la società che gestisce lo scalo che invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, "a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree". Sull'Etna continua l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
Torna l'incubo
Il precedente stop era stato imposto fino alle 14.30 della giornata di martedì 15 settembre. L'attività in corso ha fatto emettere dall'Ingv di Catania un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, ovvero il quarto grado di allerta su una scala di quattro, posticipando la riapertura dello scalo almeno fino a dopo le 22.