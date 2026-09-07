Etna, allerta rossa per l'aviazione: in corso emissione di cenere vulcanica

L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha emesso un nuovo comunicato Vona (Volcano Observatory Notice for Aviation) innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Emissione che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'istituto.