Grado massimo di criticità

Etna, allerta rossa per l'aviazione: in corso emissione di cenere vulcanica

Si attendono le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa

07 Set 2026 - 11:52
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L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha emesso un nuovo comunicato Vona (Volcano Observatory Notice for Aviation) innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Emissione che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'istituto.

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Le ceneri spinte verso sud

 Secondo i primi rilievi, non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto dell'emissione sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

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