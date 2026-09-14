Colonna alta oltre 4 chilometri

Nuova nube di cenere sopra l'Etna: ancora allerta rossa per gli aerei

Scatta il bollino rosso dopo la nuova attività eruttiva del vulcano. Il pennacchio si sposta verso sud-est ma si sta progressivamente dissipando

14 Set 2026 - 08:34
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© Ingv

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Nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere. Secondo l'ultimo bollettino Vona per l'aviazione, la nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa quattro chilometri. L'eruzione, benché descritta come "debole", ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione, e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est a una velocità di circa 18 chilometri orari e si starebbe progressivamente dissipando. Si prevede dunque che non rappresenti un pericolo né un disturbo significativo e continuo. Per il momento, però, rimane allerta rossa. 

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