Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo comunica la Sac, la società che gestisce lo scalo, comunicando che "sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato" e invitando i passeggeri a "verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree".